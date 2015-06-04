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لو عينك ملونة.. فأنت معرض للإصابة بحساسية الصدر والجلد

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لو عينك ملونة.. فأنت معرض للإصابة بحساسية الصدر والجلد لو عينك ملونة.. فأنت معرض للإصابة بحساسية الصدر والجلد
يعتقد البعض أن لون العين سواء الأزرق أو الأخضر، من علامات الجمال فقط، رغم أن هذه الألوان تكون نتيجة لنقص فى الخلايا الملونة بالجسم، مما ينتج عنها الإصابة ببعض الأمراض كحساسية الصدر والجلد وغيرها.

يقول الدكتور عصام الطوخى أستاذ طب وجراحة العيون، إن مرضى الألبينو أعداء الشمس وأصحاب العيون الزرقاء والخضراء أكثر عرضة للإصابة بمشاكل السمع والجيوب الأنفية وحساسية الصدر، وذلك لنقص مواد معينة فى الجسم، فبالنسبة لأعداء الشمس فقد يعانون من نقص كامل فى الخلايا الملونة والتى تكون مسئولة عن وظائف كثيرة فى الجسم منها العصب السمعى وحماية الجلد من أشعة الشمس وغيرها من المهام، فعند وجود نقص بها تؤدى إلى الإصابة بهذه الأمراض.

أما بالنسبة لأصحاب العيون الزرقاء أو الخضراء فيؤكد د. عصام الطوخى أنهم يعانون من نقص جزئى فى الخلايا الملونة، مما لها تأثير على بعض أجهزة الجسم وتتسبب فى الإصابة بأمراض الجيوب الأنفية وحساسية الصدر، والحساسية بجميع أنواعها.

ويشير أنه يجب على هؤلاء الأشخاص اتباع بعض النصائح، لتجنب الإصابة بهذه الأمراض منها إجراء تحاليل وراثية للتعرف على نسبة نقص الخلايا الملونة فى الجسم، ويتم علاجها بالعلاج الجينى، أو استخدام كريمات ضد الشمس والأدوية التى تقى من الحساسية بجميع أنواعها، مما يقلل من نسبة حدوث الأمراض .
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