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حواء أكثر عرضة للإصابة بحب الشباب.. والتغيرات الهرمونية السبب

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حواء أكثر عرضة للإصابة بحب الشباب.. والتغيرات الهرمونية السبب حواء أكثر عرضة للإصابة بحب الشباب.. والتغيرات الهرمونية السبب
حب الشباب من أكثر المشاكل والأعراض شيوعا فى فترة المراهقة، ولكن فى كثير من الأحيان لا يقتصر ظهور هذا النوع من الحبوب، على تلك الفترة فقط بل قد يمتد إلى مراحل أخرى من العمر.

وعن أسباب ظهور حب الشباب، وأيضا أسباب تكرار ظهوره تقول أخصائى الأمراض الجلدية هديل جهاد: إن حب الشباب من الأعراض الجلدية التى ترتبط بشكل وثيق بالتغيرات الهرمونية فى الجسم.

لذا تبدأ فترة ظهوره مع مرحلة البلوغ لكل من الإناث والذكور على حد سواء، إلا أن تكرار الإصابة بحب الشباب فى المراحل التالية من العمر ينتشر بشكل خاص لدى النساء، نتيجة لاستمرار تعرضهن للتغيرات الهرمونية فى جميع المراحل العمرية.

بل إن حب الشباب قد يظهر للمرأة فى أيام معينة من الشهر الواحد، مثل تلك التى تسبق الدورة الشهرية، أو مع بداية مرحلة انقطاع الطمث.

بجانب أن أى اضطراب هرمونى تتعرض له المرأة نتيجة لتناولها العلاجات الهرمونية كأقراص منع الحمل، أو منشطات التبويض تعد من أهم الأسباب المسئولة عن تكون وظهور تلك البثور، بل وانتشارها فى مناطق متفرقة من الجسم كالظهر والبطن والأرداف، وهو ما يمثل عبئا كبيرا لدى المرأة، ويجب عليها أن تهتم بسرعة علاج تلك البثور وتحرص على عدم تركها أثرا على البشرة.
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