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سقوط 4 عاطلين بحوزتهم 4 فِرَد خرطوش وكمية من المخدرات فى الخليفة

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سقوط 4 عاطلين بحوزتهم 4 فِرَد خرطوش وكمية من المخدرات فى الخليفة سقوط 4 عاطلين بحوزتهم 4 فِرَد خرطوش وكمية من المخدرات فى الخليفة
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الخليفة، من ضبط كل من سيد حسن عبد المنعم محمد "28سنة" عاطل ومقيم دائرة قسم الخليفة والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 6242 لسنة 2012م السيدة زينب "مخدرات"، وبجوزته سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12مم وطلقة من ذات العيار" بقصد الدفاع وكذا كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت 200 جرام بقصد الاتجار.

كما تم ضبط مجدى إبراهيم محمود إبراهيم 30سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة الخليفة والسابق اتهامه فى عدد 7 قضايا آخرها 3914 لسنة 2013م الدرب الأحمر "سلاح بدون ترخيص" وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12مم وطلقة من ذات العيار" بقصد الاتجار وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 105 جرامات بقصد الاتجار.

ونجحت القوات فى ضبط إيهاب شعبان حسنى محمد "35 سنة" عاطل ومقيم دائرة قسم الخليفة "مسجل خطر" مخدرات تحت رقم 19148 فئة "ب" الخليفة والسابق ضبطه فى عدد 14 قضية آخرها 12346 لسنة 2014م المقطم "سلاح بدون ترخيص" وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12مم وطلقة من ذات العيار"، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 200 جرام بقصد الدفاع والاتجار.

كما تم ضبط محمد طارق عبد الرحمن مصلحى "24سنة" عاطل ومقيم قسم شرطة الخليفة، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12مم وطلقة من ذات العيار"، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 100 جرام بقصد الاتجار والدفاع.

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