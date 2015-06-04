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القبض على عصابة سرقة هواتف وحقائب المواطنين فى الزاوية الحمراء

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القبض على عصابة سرقة هواتف وحقائب المواطنين فى الزاوية الحمراء القبض على عصابة سرقة هواتف وحقائب المواطنين فى الزاوية الحمراء
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، من ضبط كل من محمد أحمد نصر حسن محمود 29 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم والسابق اتهامه فى عدد 3قضية أخرهم 5062 لسنة 2012م الزاوية الحمراء [ضرب]، و محمد عربى سيد أحمد حجازى 21 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم والسابق اتهامه فى عدد 4 قضايا آخرهم 8471 لسنة 2013م الزاوية الحمراء [سرقة مسكن]، و أحمد مجدى على أبو بكر 21عاطل ومقيم دائرة القسم والسابق اتهامه فى عدد 6 قضايا آخرهم 7848 لسنة 2013م الزاوية الحمراء [سرقة مسكن].

وتبين من خلال التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب العديد من سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب [الخطف] باستخدام دراجة بخارية، وتم ضبطهم حال استقلالهم دراجة بخارية بدون لوحات معدنية [ملك وقيادة المتهم الثالث ] .

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب حوادث سرقة هاتف محمول من المواطنة إيمان عاطف حسين والمحرر بشأنها محضر قسم الزاوية الحمراء وسرقة حقيبة يد حريمى بداخلها مبلغ مالى 3500 جنيه، وهاتف محمول من المواطنة رحاب قاسم صديق سلمان والمحرر بشأنها محضر قسم الزاوية الحمراء، و سرقة هاتف محمول من المواطن محمد حسين محمد السيد والمحرر بشأنها محضر قسم الزاوية الحمراء، و سرقة هاتف محمول من المواطنة سلمى عبد السلام إبراهيم والمحرر بشأنها محضر قسم الزاوية الحمراء.

كما تم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهم [سيئ النية] محمود عادل محمد 26 سنة صاحب محل هواتف محمولة ومقيم دائرة القسم، وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالى متحصلات تلك الحوادث على متطلباتهم الشخصية، و باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق .

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مصر 365