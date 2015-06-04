«اينوك» تحقق في حادث حريق محطتها بمنطقة الطوار

باشرت إدارة "شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة" (اينوك) إجراء تحقيق حول الحريق الذي نشب في إحدى محطات الوقود التابعة لها بمنطقة الطوار في دبي السبت الماضي عند حوالي الساعة 12:00 ظهراً.

وتمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من إخماد الحريق خلال 10 دقائق دون تسجيل أي إصابات بعد أن تم إخلاء المحطة من الموظفين والعملاء على وجه السرعة.

وتشير الصور الأولية التي التقطتها كاميرات المراقبة إلى أن الحريق نشب بشكل مفاجئ نتيجة خلل في إحدى السيارات التي توقفت للتزود بالوقود في المحطة. وعمل فريق من الموظفين المدربين إلى جانب فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق باستخدام وحدات إطفاء تعمل ‏بالمسحوق الكيميائي الجاف، كما تمت السيطرة على الأضرار التي لحقت بنظام توزيع الوقود والسيارة والمظلة الجانبيّة. وكان لاعتماد أفضل تدابير الصحة والسلامة والبيئة في المحطة - بما في ذلك التصاميم المساعدة لمنع انتشار الحريق ونظام الإيقاف الأوتوماتيكي ونظم الاستجابة السريعة للطوارئ – دور كبير في منع انتشار الحريق خارج منطقة التزود بالوقود.

وتحظى ممارسات الصحة والسلامة والبيئة التي تعتمدها "اينوك" بإشادة الهيئات المعنية بالاستجابة لحالات الطوارئ مثل "الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي" التي أكدت على الكفاءة العالية لأنظمة الإخلاء الفعالة والنشطة التي تعتمدها الشركة، فضلاً عن المعايير الرفيعة للتصميم والبناء في جميع المحطات التابعة للشـركة. علاوةً على ذلك، يشارك فريق الصحة والسلامة والبيئة في جلسات منتظمة لمراجعة التصاميم والتخطيط لعمليات الاستجابة في حالات الطوارئ، فضلاً عن إجراء تدريبات بالتعاون مع الجهات المعنية، وتنظيم جلسات منتظمة لتعزيز خبرات الموظفين والتدريب على الحوادث الطارئة.

وأكدت "اينوك" أن سلامة موظفيها وعملائها تبقى في مقدمة أولوياتها، وأنها ستواصل التحقيق في أسباب الحادث بالتعاون مع الدفاع المدني وفريق مؤهل من قسم الصحة والسلامة والبيئة في الشركة.

وقد حددت إدارة البيئة والصحة والسلامة في "اينوك" مجموعة من الإرشادات لضمان سلامة العملاء أثناء التزود بالوقود:

> 1. نصائح السلامة أثناء التزود بالوقود

> • إيقاف تشغيل محرك السيارة قبل التزوّد بالوقود

> • عدم فتح غطاء المحرك أثناء التزود بالوقود. وعند مصادفة خلل ما في المحرك، ينبغي طلب المساعدة من موظفي المحطة لدفع السيارة إلى مكان أكثر أمناً

> • عدم التدخين داخل محطات الوقود

> • تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء تزويد السيارة بالوقود

> • لا يجب مغادرة السيارة أثناء التزود بالوقود أو ترك الأطفال داخلها دون مراقبة

> • مراقبة المشاة عند الدخول والخروج من محطات الوقود

> • ينبغي تفادي استهلاك كامل الوقود الموجود في خزان السيارة والحرص على امتلاء الخزان دوماً بنسبة 25% خلال أيام الصيف

> 2. أهم العوامل المسببة للحوادث في محطات الوقود

> • زيادة سخونة محرك السيارة مما يؤدي إلى نشوب حريق: منذ بداية عام 2015، تم تسجيل 10 حوادث حريق لهذا السبب

> • زيادة كمية الوقود بما يؤدي إلى حدوث تسرب (وبالتالي نشوب حريق). ويعتبر ذلك من الأمور الشائعة جداً خلال فصل الصيف؛ حيث يتعطل جهاز استشعار الخرطوم الذي يوقف تدفق الوقود تلقائيّاً، مما يؤدي إلى التسرب

> • تدخين السجائر يزيد من مخاطر نشوب الحريق: ويحدث ذلك نتيجة رماية أعقاب السجائر في صناديق النفايات

> • الإصابات الشخصية: يرجع ذلك أساساً إلى الحوادث المرورية في الساحة الأمامية للمحطة، وهي تؤثر بشكل رئيسي على الموظفين

>