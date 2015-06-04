جنايات سوهاج تصدرحكمها على 55 إخوانياً في أحداث شغب الزهراء

تصدر اليوم محكمة جنايات سوهاج حكمها على 55 إخوانياً، منهم 27 متهمين في أحداث شغب الزهراء، يصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز رئيس المحكمة وكانت المحكمة خلال جلساتها السابقة قد أنهت الاستماع لمرافعة محامى المتهمين في أحداث الشغب والاطلاع على مستندات القضية والاستماع لشهود الإثبات والنفي.

> وتعود أحداث القضية إلى أحداث العنف والشغب التي أحدثها المتهمون بمنطقة الزهراء أول أيام الاستفتاء على الدستور، وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة 5 آخرين، بينهم ضابط ومندوب شرطة.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة هدفها تكدير السلم العام، والقتل والشروع فى القتل، واستعمال العنف والقوة مع رجال الشرطة، ومقاومة السلطات، والتظاهر بدون تصريح، وتكدير الأمن العام، وتعطيل وسائل المواصلات، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص، وتحريض المواطنين على مقاطعة الاستفتاء