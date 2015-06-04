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تألّقي بمكياج على طريقة بلقيس بو صخر

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تألّقي بمكياج على طريقة بلقيس بو صخر تألّقي بمكياج على طريقة بلقيس بو صخر

الخميس 04-06-2015 17:53

الكويتية بلقيس بوصخر خبيرة مكياج ومدوّنة في مجالي المكياج والموضة. بدأت حياتها العمليّة في مجال علم النفس لتنتقل بعدها إلى العمل في مجال المكياج، ولتحلّ ضيفة على أكبر مراكز ومعاهد التجميل، إلى جانب تنفيذها مكياج العارضات في حملات ترويج عدّة.

بلقيس التي يتابعها ما يُقارب الـ200 ألف شخص على إنستغرام لها أسلوب مميّز وخاصّ في المكياج، يُظهر جمالها العربيّ وملامحها القويّة التي تُشبه إلى حدّ ما الفنانة اللبنانية مايا دياب. وهي تعشق أحمر الشفاه القويّ الذي يزيد من حجم الشفاه؛ كذلك تراها تعتمد الأي لاينر والماسكرا لإظهار جمال عينيها . لون بشرتها منحها سحراً خاصّاً ومميزاً، لأنها تختار الألوان التي تُظهر جمالاً وخصوصية.
من إنستغرام بلقيس بو صخر، اخترنا لك عدداً من الصور الخاصّة بمكياجها في إطلالات مختلفة! فما هو رأيك؟

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