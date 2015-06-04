رئيس مدينة أسوان: حل جذرى لمنع تكرار مشكلة الصرف الصحى بكيما

صرح اليوم اللواء محمد عاطف بركات رئيس مدينة ومركز أسوان لليوم السابع بأن محافظ أسوان مصطفى يسرى عقد اجتماعا بمشاركة الجهات المعنية لمناقشة مشكلة تعطل محطة الصرف الصحى رقم 10 الموجودة بمنطقة كيما بمدينة أسوان.

وتم وضع حل جذرى لعدم تكرار عطل المحطة، وأشار إلى أنه تم إصلاح 3 طلمبات بالمحطة رقم 10 وجارى إصلاح الطلمبة الرابعة خلال أسبوع.

وأكد رئيس مدينة أسوان أن هناك لجنة تقوم بحصر جميع المتضررين من غرق شوارع ومنازل عزبة المرشح بكيما الذين سيتم تعويضهم عن طريق المحافظة وأضاف أن محافظ أسوان أمر بإعطاء إحدى السيدات المتضررات شقة فى الإيواء العاجل.

تجدر الإشارة إلى أن محطة رقم 10 بعزبة المرشح بمنطقة كيما شرق مدينة أسوان كانت قد تعرضت منذ أيام لعطل مفاجئ فى الطلمبات أدى لتسرب مياه الصرف الصحى وغرق الشوارع والمنازل.