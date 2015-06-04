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وزير الدفاع الإسرائيلى: حماس المسؤولة عما يجرى فى قطاع غزة

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وزير الدفاع الإسرائيلى: حماس المسؤولة عما يجرى فى قطاع غزة وزير الدفاع الإسرائيلى: حماس المسؤولة عما يجرى فى قطاع غزة
أكد وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعالون أنه "حتى إذا كانت عصابة من المحسوبين على حركات الجهاد العالمى هى المسؤولة عن إطلاق القذيفتين الصاروخيتين إلا أن إسرائيل تعتبر حركة حماس المسؤولة عما يجرى فى قطاع غزة".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن يعالون القول إنه "لا ينصح أحدا باختبار صبر إسرائيل إزاء الإرهاب لأنها لن توافق على العودة إلى واقع يستمر فيه إطلاق النار على أراضيها".

وأضاف أنه إذا "اقتضت الضرورة ذلك فإن الجيش الإسرائيلى سيرد بقوة أكبر على مثل هذه الاعتداءات".
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