خريجة علوم تنتحل صفة زائرة صحية لمساعدة شقيقتها على الغش بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، برئاسة الرائد مصطفى التهامى رئيس مباحث المركز، عقب ورود بلاغ من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين لجنة امتحانات الثانوية الأزهرية بمدرسة ابن عطا الله الخاصة الكائنة بدائرة المركز، من ضبط حاصلة على بكالوريوس علوم لانتحالها صفة زائرة صحية لمساعدة شقيقتها فى أعمال الغش بالامتحان.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء إبراهيم صابر بلاغا من مركز شرطة دار السلام، يفيد بضبط آنسة تنتحل صفة زائرة صحية داخل لجنة امتحانات الثانوية الأزهرية على غير الحقيقة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق وقادها الرائد مصطفى التهامى رئيس مباحث المركز بتمكن رئيس لجنة الامتحان المراقبة بامتحانات الثانوية الأزهرية أثناء فتح أعمال اللجنة للامتحان، بضبط ب ج ع ع 24 عاما حاصلة على بكالوريوس علوم وتقيم ببندر دار السلام دائرة المركز إلى لجنة الامتحان مرتدية بالطو "أبيض اللون" وإفادتها بأنها زائرة صحية معينة من قبل مديرية الصحة ولدى مطالبتها بإثبات شخصيتها أو خطاب الإدارة الصحية قررت بعدم حملها لأى منهما فقام رئيس اللجنة بالتحفظ عليها.

وبفحصها وسؤالها عن سبب حضورها أفادت بأن حضورها للمدرسة لمساعدة شقيقتها ن ج ع الطالبة بالصف الثالث الثانوى الأزهرى، وتم التحفظ على المذكورة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 24 أحوال المركز بتاريخ اليوم، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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