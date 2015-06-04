البيت الأبيض يؤكد المضى قدما فى تنفيذ استراتيجية القضاء على "داعش"

جدد البيت الأبيض تأكيد مضى الرئيس الأمريكى باراك أوباما قدما فى استراتيجيته للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى عن المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست، خلال مؤتمر صحفى فى واشنطن، قوله:" إن الرئيس أوباما لا يزال يطبق استراتيجية تضمن العمل مع المجتمع الدولى لدعم قوات الأمن العراقية فى مواجهة داعش".

وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض إلى أن هذه الاستراتيجية أظهرت بعض التقدم، إلا أن هناك كثيرا مما ينبغى القيام به.

وأكد ارنست أن الأخطاء فى هذه الاستراتيجية لا تبرر استبدالها رغم استطلاعات الرأي، لأن اعتمادها لا يستند على الاستطلاعات الشهرية وإنما على المصلحة القومية.

وقد أظهر استطلاع للرأى نشرته مؤخرا شبكة "إيه بى سي" وصحيفة واشنطن بوست أن 64 فى المائة من الأمريكيين غير راضين عن جدوى الحرب التى يشنها التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة ضد "داعش" فى العراق.

وتشير النتائج إلى أن هذه الآراء لا تحمل الرئيس وحده المسؤولية فى تقدم التنظيم الفترة الماضية، إذ أن 40 % يلقون باللوم على سياسته العسكرية، فى حين حمل 38 % الجيش العراقى هذه المسؤولية.

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