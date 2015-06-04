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أستراليا تفرض عقوبات مالية على مسؤول تجنيد بارز فى"داعش"بسوريا

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أستراليا تفرض عقوبات مالية على مسؤول تجنيد بارز فى"داعش"بسوريا أستراليا تفرض عقوبات مالية على مسؤول تجنيد بارز فى"داعش"بسوريا
فرضت أستراليا عقوبات مالية على رجل أسترالى يبلغ من العمر 23 عاما متهم بأنه بات المجند الأبرز لجماعة الدولة الإسلامية فى سوريا حيث يقوم بدعوة النساء للإنضمام إليه ويطالب الجهاديين الشباب على الانترنيت بشن هجمات فى بلادهم.

وظهر نيل براكاش، البوذى سابقا من مدينة ملبورن والذى يعرف أيضا باسمه الجهادى أبو خالد الكمبودي، فى شريط مصور للدولة الإسلامية فى أبريل نيسان الماضى يدعو فيه الى التجنيد بعد ايام من اعتقال الشرطة خمسة من مراهقى ملبورن وتوجيه الإتهام الى اثنين منهم بالتخطيط لمهاجمة الشرطة.

وقالت وزيرة الخارجية جولى بيشوب اليوم الخميس ان براكاش أدرج فى قائمة العقوبات المالية المستهدفة، والتى تجعل من التعامل مع أصول براكاش أو توفير الدعم له جريمة يعاقب عليها القانون. وهذه الجريمة عقوبتها السجن عشر سنوات.
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