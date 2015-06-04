التحقيق مع تشكيل عصابى متهم بسرقة مليون و600 ألف جنيه من نجل رجل أعمال

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، مع تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص، بينهم سائق مدير أحد البنوك الشهيرة بالنزهة، والصادر ضدهم، منذ الخميس الماضى، قرار بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم و2 آخرين "هاربين" صدر بحقهم قرار ضبط وإحضار بسرقة مليون و600 ألف جنيه من نجل رجل أعمال بالنزهة.

والمتهمون فى القضية المقيدة برقم 9260 لسنة 2015 جنح النزهة، هم كل من "حسين.أ"، سائق مدير أحد البنوك الشهيرة بالنزهة، و"أحمد.ع"، حارس أحد الفنادق الكبرى بشارع الهرم، و"أسامة.خ" صادر ضده عدة أحكام، و"إبراهيم.ر"، عاطل، محبوسين، أما المتهمين الآخرين الهاربين والصادر ضدهما قرار الضبط والإحضار فهما "عبدالله.ع" و"أحمد.م".

وأكدت التحقيقات أن سائق مدير أحد البنوك الشهيرة بمنطقة النزهة، رصد منذ عدة أشهر تحركات أنس الباز، نجل رجل الأعمال محمد أمين الباز، صاحب شركات استيراد وتصدير، أثناء إيداعه الأموال الخاصة بالشركات المملوكة لوالده، حيث إنه يقوم بإيداع تلك الأموال بالبنك مرتين كل أسبوع.

وأضافت التحقيقات أن سائق مدير البنك الذى يتم إيداع الأموال به اشترك وآخرين من خلال تشكيل عصابى مكون من 5 أفراد، بينهم حارس أحد الفنادق الكبرى بشارع الهرم، وجمع المعلومات التى سيتم من خلالها عملية السرقة، وأعدوا لذلك الغرض سيارة ميكروباص وموتوسيكل، وفى اللحظة المحددة فى غضون 28 مايو الماضى فى الساعة الثانية ظهراَ وفى وضح النهار، وبعد سحب نجل رجل الأعمال وزوج شقيقته ويدعى "أيمن.أ" من البنك مبلغ يقدر بنحو مليون و600 ألف جنيه، بالإضافة إلى 4 آلاف دولار، هاجموا المجنى عليهما واستوقفوهما بسيارتهم، واستولوا على الأموال التى كانت بحوزتهم، مستخدمين فى ذلك عدة أسلحة نارية.

وأشارت التحقيقات أنه أثناء هروب المتهمين بالسيارة المكروباص بسرعة كبيرة اشتبه فيهم أيمن مينا نقيب شرطة مباحث قسم النزهة، وبمطاردته لهم تمكن والقوة المعاونة له من القبض على 4 متهمين وبحوزتهم مبلغ مالى، بينما تمكن المتهمان الآخران اللذان كانا يستقلان الموتوسيكل من الهرب بباقى الأموال، فتم تحرير محضر بالواقعة، وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم 15 يوماَ على ذمة التحقيقات.