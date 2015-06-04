ضبط 30 تذكرة هيروين و490 قرصا مخدرا بطما وجهينة فى سوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة بمركزى طما وطهطا بإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، وقيادة العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية.

فى مركز شرطة طما تمكن الرائد أحمد خلف رئيس مباحث المركز بإشراف العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال، من ضبط " 30 " تذكرة هروين حيازة جمال ك م م وشهرته خالد العربى 18 عاما عاطل ومقيم بندر طما، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2431 إدارى مركز طما.

كما تم ضبط "210" أقراص أبتريل المخدر ومبلغ مالى وقدره 50 جنيها وهاتف محمول ومقص حيازة "حماده س ح ع ا 35 عاما" حاصل على دبلوم ومقيم شارع الجمهورية بندر طما، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1828 إدارى مركز طما.

وأنهى ضباط مباحث مركز طما، أعمال حملتهم بضبط " 80 " قرص تامول المخدر وكذا عدد " 50 " قرص ترامادول المخدر ومبلغ مالى وقدره 25 جنيه حيازة "ح ه ع م 28 عاما" عامل ومقيم بندر طما وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1849 إدارى مركز طما.

وفى مركز شرطة جهينة تمكن الرائد أحمد نور الدين رئيس مباحث المركز، والرائد أحمد صلاح معاون مباحث المركز من ضبط "150" قرص تامول المخدر حيازة "محمد ع س ع 26 عاما" حاصل على دبلوم ومقيم شارع الجمهورية- حسام الدين- مركز جهينة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1342 إدارى مركز جهينة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.