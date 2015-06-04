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اصطدام جرار بمزلقان سكك حديد طما دون تأخر حركة القطارات بسوهاج

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اصطدام جرار بمزلقان سكك حديد طما دون تأخر حركة القطارات بسوهاج اصطدام جرار بمزلقان سكك حديد طما دون تأخر حركة القطارات بسوهاج
يكثف ضباط وحدة مباحث ضباط مركز شرطة طما، جهودهم من أجل ضبط جرار زراعى، اصطدم بمزلقان للسكة الحديد بمنطقة الزهراء، مما تسبب فى اعوجاجه ولاذ صاحبه بالفرار دون تعطل لحركة سير القطارات .

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء نادر أبادير نائب المدير للشمال، يفيد بتقدم "ناصر محمد أبو العلا سلمان 41 عاما" خفير مزلقان الزهراء بمدينة طما ببلاغ يفيد بأنه أثناء قيامه بغلق المزلقان لمرور القطار رقم 1903 أسوان – القاهرة اصطدم جرار زراعى "بدون لوحات معدنية" قيادة محمود م ف ويقيم بناحية المنشية دائرة المركز بالبوابة الغربية للمزلقان، مما أدى لاعوجاجها ولاذ بالفرار، ولم يؤثر ذلك على حركة سير القطارات، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط الجرار مرتكب الحادث وقائده.

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مصر 365