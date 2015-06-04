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تسمم طالب عقب تناوله ثمرة طماطم بها "سم الفئران" فى سوهاج

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تسمم طالب عقب تناوله ثمرة طماطم بها "سم الفئران" فى سوهاج تسمم طالب عقب تناوله ثمرة طماطم بها "سم الفئران" فى سوهاج
استقبل مستشفى طهطا العام طالبا يبلغ من العمر 15 عاما مصابا بحالة إعياء شديد وقىء مستمر وضيق بحدقة العين ادعاء تناول سم فئران بالمنزل.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة طهطا يفيد بإصابة طالب بحالة تسمم عقب تناوله ثمرة طماطم.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال وقادها الرائد أحمد المحرزى رئيس مباحث المركز بالإنابة بوصول محمود ج ز15 عاما طالب ويقيم بناحية الصوامعة غرب دائرة المركز مصاباً" بحالة إعياء شديد وقىء مستمر وضيق بحدقة العين ادعاء تناول سم فئران.

وبسؤال المصاب قرر حدوث إصابته عقب تناوله ثمرة طماطم بالمنزل - ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 63 عوارض المركز لسنة 2015، وبالعرض على النيابة العامة قررت الاستعلام عن حالة المصاب، واستجواب ولى أمر المصاب.

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مصر 365