«نوف محمد الرنقي» أصغر فائزة بجائزة العويس للإبداع

أعربت المخترعة نوف محمد الرنقي (12 عاما)، أصغر فائزة بجائزة العويس للإبداع هذا العام:(المركز الثالث في فئة الابتكار العلمي)، في حديثها إلى (البيان)، عن سعادتها الكبيرة بهذا الفوز.

كما تطرقت إلى اختراعها: قدمت مشروعا هو عبارة عن حذاء ذكي مطور للأطفال، واخترعته لمساعدة الأطفال المعاقين على ارتداء الحذاء بشكل صحيح.

وهو عبارة عن حذاء ومجموعة من أسلاك التوصيل ومصباح وبطارية. إذ يصدر الحذاء، عندما يرتديه الطفل المعاق بشكل صحيح، صوتاً ويضيء المصباح. ولفتت نوف، التي تدرس في مدرسة الفجيرة، في ختام حديثها، إلى أنها تطمح إلى تقديم مزيد من الاختراعات الأخرى.