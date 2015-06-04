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"الأحرار الدستوريين" بالإسكندرية يعقد السبت اجتماعه التنظيمى الأول للقيادات

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"الأحرار الدستوريين" بالإسكندرية يعقد السبت اجتماعه التنظيمى الأول للقيادات "الأحرار الدستوريين" بالإسكندرية يعقد السبت اجتماعه التنظيمى الأول للقيادات
تعقد أمانة حزب الأحرار الدستوريين الاجتماع التنظيمى الأول لقياداته بعد غد السبت، برئاسة "محمد يكن" الأمين العام للحزب والمهندس "عادل فتح الله هاشم" أمين الحزب، بمشاركة الدكتور جمال سعيد رئيس المجلس الاستشارى محمد مجدى عفيفى نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشورى السابق و70 قيادة حزبية.

ويتزامن عقد الاجتماع مع احتفال الحزب مع مرور 93 عاما على إنشائه، حيث نشأ الحزب فى 30 أكتوبر 1922 ومن بداية تأسيسه حتى اليوم مر بتاريخ من النضال من أجل فى رسم سياسة مصر من خلال عدد من الأهداف والمبادئ التى تطالب بالتنمية الاقتصادية واستقرار الوضع السياسى لمصر.

وستتضمن فعاليات الإجتماع عرض لأمين عام الحزب محمد يكن عن الموقف السياسى والهياكل الحزبية ومهامها "اللجنة وهيئة المكتب واللجان".

كما يتناول المهندس "عادل فتح الله هاشم" أمين الحزب عرض عن تاريخ حزب الأحرار الدستوريين وتشكيل الأحزاب ولمحة عن تاريخ الحياة الحزبية فى مصر.

كما سيتم تكريم عدد 20 قيادة من قيادات كتلة الأحزاب السياسية منهم اللواء أحمد رشدى عن حزب المحافظين،حسنى حافظ عن حزب الوفد، أحمد شعبان عن حزب التجمع، عادل ضرغام عن حزب الأحرار، الدكتور محمد نور الدين عن حزب حماة مصر، وعادل فتح الله هاشم عن حزب الأحرار الدستوريين، جابر قاسم عن حزب نهضة مصر، عزت الأمين عن حزب العدالة الاجتماعية.

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مصر 365

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