مؤسسة "ميدان الجنوب" بالأقصر توزع غدا جائزة الصحافة الإنسانية

تقيم مؤسسة ميدان الجنوب للتنمية والإعلام حفل توزيع جائزة (ميدان الجنوب للصحافة الإنسانية) بالأقصر، مساء غدًا الجمعة بنادى التجديف، وذلك بحضور محمد بدر محافظ الأقصر وقيادات العمل الإعلامى والشخصيات العامة.

وأكد أشرف الهلالى رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة ميدان الجنوب للتنمية والإعلام بالأقصر لـ"اليوم السابع" أن هذا الحفل يأتى فى إطار حرص المؤسسة على تكريم الصحفيين الذين ساعدوا فى خدمة المجتمع المحلى، وذلك لقيامهم بنشر عدد من القضايا المجتمعية، وقامت الإدارات التنفيذية بالمحافظة بالتدخل الفورى وحلها.

وأوضح أن العمل الصحفى يصب فى خدمة المجتمع وتبنى جسورا من التواصل بين القراء والصحف الورقية والإلكترونية، بما يحقق التواصل مع كل فئات المجتمع وتعزيز مفهوم دور الصحافة فى خدمة المجتمع، وأشاد بما تقدمه الصحافة من رسالة إعلامية رائعة تنم عن وعى كبير وإدراك وحسن توجه من الصحفيين بما يخدم المجتمع، وقال إن الحفل يأتى فى إطار إيمان المؤسسة بتكريم الصحفيين المجتهدين من أبناء المحافظة، ومما سيجعل الباقين يبذلون المزيد من المجهود لخدمة المجتمع.