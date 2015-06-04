بالصور.. انتشار القمامة ومياه الصرف الصحى بمساكن البوسطة غرب الإسكندرية

شكا أهالى منطقة مساكن البوسطة بحى العامرية غرب الإسكندرية، من تراكم القمامة ومياه الصرف الصحى، مطالبين المسئولين بالاهتمام بالمنطقة وتدخل رئيس الحى لمنع انتشار القمامة ومياه الصرف الصحى حرصا على عدم انتشار الأمراض.

من جانبه أكد اللواء خالد محيى الدين رئيس حى العامرية أول، على وجود خطة عمل يومية ينفذها رئيس الحى للمرافق بالتعاون مع إدارة الصرف الصحى بالحى، مشيرًا إلى أنه تم توجيه السيارات والمعدات الخاصة بالصرف الصحى إلى مناطق (النافورى- المدمجة- الكسح) للقيام بحملة مكبرة بمساكن البوسطة وأول كوبرى العامرية، حيث تم تطهير الأماكن السابق ذكرها.



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القمامة تتراكم بالشوارع



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أهالى منطقة البوسطة يشكون من مياه الصرف الصحى



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الأهالى يطالبون المسئولين بالاهتمام