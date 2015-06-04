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العدس المظلوم.. طعام مثالى لمرضى السكر ولا يسبب زيادة الوزن

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العدس المظلوم.. طعام مثالى لمرضى السكر ولا يسبب زيادة الوزن العدس المظلوم.. طعام مثالى لمرضى السكر ولا يسبب زيادة الوزن
العدس من أهم أنواع البقوليات، التى تدخل فى إعداد أشهر المأكولات المصرية، ولكن للأسف فالكثيرون يعتقدون بأن العدس من الوجبات التى تصيبهم بالسمنة وزيادة الوزن.

وهو ما ينفيه أخصائى السمنة والنحافة خالد يوسف، موضحا أن السبب وراء ارتباط العدس بالسمنة، هو نوعية الطعام الذى يدخل فى تكوينه، وأيضا الإضافات التى تستخدم فى إعداده.

ويشير أنه فعلى سبيل المثال إضافة الزبد والمسلى لشوربة العدس، مع تناول العيش بجانبها، هى الأسباب الرئيسية التى تؤدى لزيادة السعرات الحرارية التى نحصل عليها من تناول طبق شوربة العدس.

ويتابع: فى حين أن تناول شوربة العدس منفردة، ودون أى إضافات أخرى لا يسبب السمنة، كما أن للعدس فوائد متعددة أهمها خفض معدل الكوليسترول بالدم، وبالتالى فهو طعام هام لمرضى ضغط الدم، المرتفع وتصلب الشرايين، بل يعمل أيضا على تنظيم نسبة السكر بالدم، فهو وجبة مثالية لمرضى السكر، أيضا يحتوى العدس على نسبة عالية من أهم العناصر الضرورية للجسم كالحديد، وهو ما يجعله علاجا فعالا لمرضى الأنيميا وفقر الدم.

وعلى عكس ما هو شائع فالعدس قد يعد وجبه هامة فى أنظمة الرجيم الخافضة للوزن، فهو يقدم للجسم قدرا كبيرا من البروتينات المتواجدة باللحوم، فى مقابل نسبة أقل من السعرات الحرارية، فهو بديل صحى وآمن للبروتين الحيوانى.

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