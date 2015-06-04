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قليلة لكن مفيدة..فاكهة البابايا تحتوى على إنزيمات وفيتامينات تمنع الأمراض

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قليلة لكن مفيدة..فاكهة البابايا تحتوى على إنزيمات وفيتامينات تمنع الأمراض قليلة لكن مفيدة..فاكهة البابايا تحتوى على إنزيمات وفيتامينات تمنع الأمراض
تنمو فاكهة البابايا فى أماكن غريبة وأحيانًا يكون من الصعب الحصول عليها، لذلك تكون باهظة الثمن فى محلات البقالة والمتاجر الضخمة، لكنها فاكهة الشفاء من الأمراض.

وأوضح الخبراء عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health"، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن البابايا تحتوى على فيتامين C، A، E، حمض الفوليك، والألياف الغذائية، والريبوفلافين والنياسين والثيامين، والحديد والكالسيوم، وكميات قليلة من الصوديوم، وقليل من السعرات الحرارية وذلك يجعلها فى مقدمة الفواكه.

كما أشار الخبراء إلى أن الإنزيمات التى توجد فى البابايا تساعد على هضم المواد الغذائية والتى تحول البروتينات إلى أحماض أمينية، وهى المسئولة عن التفاعلات الكيميائية فى أجسامنا، لأنه كلما تقدمنا فى السن تقل الإنزيمات وتصبح من الصعب إنتاجها مرة أخرى. وأضاف الخبراء فى معرض أبحاثهم أن عدم وجود الإنزيمات يجلب البكتيريا السيئة ومن ثم يحدث قصور فى الأحماض الأمينية فى الجهاز الهضمى.

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مصر 365