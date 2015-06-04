أدوية الكولسترول تبطئ من انتشار الأورام السرطانية

كشفت الأبحاث الطبية الحديثة عن نتائج جديدة ومثيرة بشأن عقاقير "ستاتين" الخافضة للكولسترول، وكشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعتى ييل وروتجرز الأمريكية، أن الأدوية التى تنتمى إلى مجموعة "ستاتين" الخافضة للكولسترول قد أثبتت فاعليتها فى تمتع الإنسان بفوائد إضافية بخلاف خفض مستويات الكولسترول فى الدم.

وشملت الدراسة تقييم بيانات 150 ألف سيدة ممن يتناولن أدوية الكولسترول، وكشفت النتائج أن تناول هذه العقاقير يساهم فى إبطاء نمو الأورام بنسبة 50%، وأكد الباحثون أن هناك أدلة علمية عديدة تثبت فاعلية هذه الأدوية لمكافحة السرطان.

المثير أن هذه المجموعة من العقاقير، والتى تضم أدوية "سيمفاستاتين" و"أتورفاستاتين" ساهمت أيضاً فى الحد من معدلات وفاة مرضى سرطان العظام بنسبة 50%، حسبما كشفت النتائج التى نشرت مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وشدد الباحثون على ضرورة أن يقوم الأطباء بإبلاغ مرضاهم بالفوائد الصحية الجديدة لأدوية الكولسترول، نظراً لأن ذلك سيجعلهم يداومون أكثر على تناولها.

وأذيعت هذه النتائج خلال مؤتمر الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريرى، والذى عقد فى مدينة شيكاغو الأمريكية فى الثانى من شهر يونيو الجارى.