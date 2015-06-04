للأمهات.. خلى بالك الحلوى واللبان تعرض طفلك للاختناق

فى واقعة غريبة من نوعها، توفى طفل يبلغ من العمر عاما ونصف خنقا، نتيجة لتناوله قطعة من اللبان، وهو ما يثير العديد من التحذيرات حول تناول الأطفال لبعض المأكولات التى قد تعرضهم للخطر أو الوفاة دون أن ندرك.

وفى هذا السياق يحذر الدكتور سمير فتحى الأشقر أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة، من إعطاء الطفل تحت سن الـ5 سنوات، أى حلوى أو شىء غريب، دون متابعته، لأنه فى معظم الأحيان قد تتعلق الحلوى فى الحنجرة أو بالأحبال الصوتية، لمنع دخولها إلى الرئة، بدلا من نزولها إلى مكانها الطبيعى فتحدث اختناق الطفل نتيجة لعدم قدرته على التصرف.

يتابع د. سمير فتحى الأشقر أنه من الضرورى توخى الحذر مع الطفل عند تناوله الطعام، وبالأخص لتناوله بعض الأشياء التى تكون كبيرة أو صلبة بعض الشىء فى مضغها، لتجنب حدوث أى مشاكل قد تتسبب فى اختناق الطفل أو التعرض للوفاة .

ويشير أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة أنه عند ظهور أى علامات على الطفل يجب على الأم الانتباه لها، كزرقان فى الوجه، أو استمرار الكحة لوقت طويل دون الاستجابة للأدوية أو عدم القدرة على التنفس، فى هذه الحالة يجب فحصه وإذا استمرت طويلا يتم الذهاب للطبيب ويجره له المنظار لمعرفة السبب.