هيومان رايتس ووتش تتهم النظام السورى باستخدام أسلحة كيماوية

اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، الحكومة السورية بإعادة استخدام مواد كيميائية سامة فى الهجمات التى شنتها بالبراميل المتفجرة فى محافظة إدلب خلال شهرى أبريل ومايو الماضيين.

وقالت المدير التنفيذى بالمنظمة فيليب بولوبيون فى تصريح خاص لراديو "سوا" الأمريكى اليوم الخميس، إن هيومان رايتس ووتش تحققت من استخدام النظام لهذه المواد بعدة طرق، أهمها التحدث إلى أسر الضحايا والمسعفين والأطباء الذين عالجوا المصابين.

وأكد بولوبيون أن المنظمة استشارت خبراء للتحقق من أن الأعراض التى شرحها المسعفون والأطباء تتماشى مع هجمات بغاز الكلور أو مواد كيميائية سامة مشابهة.

>