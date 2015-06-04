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البيت الأبيض: الفيفا سيستفيد من قيادة جديدة له

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البيت الأبيض: الفيفا سيستفيد من قيادة جديدة له البيت الأبيض: الفيفا سيستفيد من قيادة جديدة له

واشنطن،(إفي): اعتبر البيت الأبيض اليوم أن الفيفا يمكنه الخروج فائزا بـ"قيادة جديدة"، بعد استقالة رئيسه الحالي جوزيف بلاتر على خلفية فضيحة فساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست في مؤتمر صحفي إن الفيفا "سيربح من قيادة جديدة"، وذلك أثناء رده على سؤال حول استقالة بلاتر.

وأضاف "كما أنها فرصة جيدة للمؤسسة كي تحاول تحسين صورتها العامة"، موضحا أن الفيفا يهتم بـ"شئون يتابعها آلاف الملايين من الأشخاص حول العالم".

وكان بلاتر قد أعلن أمس في مؤتمر صحفي أنه سيترك منصبه، مشيرا إلى أنه سيعقد جمعية عمومية اسثتنائية لاختيار خليفته، وذلك بعد أن أعيد انتخابه يوم الجمعة الماضي.

لكن السويسري سيظل في منصبه حتى انتخاب رئيس الفيفا الجديد، الأمر الذي يتوقع أن يتم خلال الفترة بين ديسمبر المقبل ومارس 2016.

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