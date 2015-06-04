بالأرقام - ريال مدريد أكثر من استهلك مدربين بين كبار أوروبا في آخر 20 عاما

مدريد، (إفي): ينفرد ريال مدريد الإسباني برقم قياسي بين أكبر الأندية الأوروبية كونه الأكثر تغييرا للمدربين في آخر 20 عاما، حيث تولى قيادته الفنية 19 مدربا منذ عام 1996 بمن فيهم رافائيل بينيتيز الذي تسلم المهمة رسميا اليوم.

وكان فيسنتي ديل بوسكي، مدرب منتخب إسبانيا الحالي، هو أكثر من صمد على مق

عد المدرب في الريال خلال أربعة مواسم (1999-2003)، وتوج خلال تلك الفترة بلقبين في دوري أبطال أوروبا ولقبين في الليجا.

ومنذ رحيل ديل بوسكي تعاقب المدربون على الريال، وكان الأكثر بقاءا من بعده هو البرتغالي جوزيه مورينيو الذي مكث ثلاثة مواسم (2010-2013).

وخلال آخر عقدين من الزمن تناوب على تدريب الغريم برشلونة 14 مدربا، كان الأطول بقاءا بينهم الهولندي فرانك ريكارد (2003-2008).

أما على صعيد أندية القمة الإيطالية، فإن الإنتر غير 15 مدربا في آخر 20 عاما، يليه ميلان بـ12 مدربا ثم يوفنتوس بـ11 مدربا.

وخلال نفس الفترة تعاقب على تدريب بايرن ميونخ بطل ألمانيا 12 مدربا.

وتعد أندية القمة في إنجلترا الأقل استهلاكا للمدربين، فمانشستر يونايتد احتفظ بمدربه التاريخي الاسكتلندي أليكس فيرجسون لسنوات طويلة حتى تقاعد في 2013 بعد قضاء 27 عاما في قيادة "الشياطين الحمر"، فيما يواصل الفرنسي أرسين فينجر قيادة أرسنال منذ 19 عاما.

وبشكل عام فإن الدوري الإيطالي يعد الأكثر تغييرا للمدربين على مستوى كبار القارة العجوز بإجمالي 60 مدربا في آخر خمس سنوات، يليه الدوري الألماني (48) ثم الإسباني (43)، مقابل (35) في الدوري الإنجليزي.

ويظل الرقم القياسي بحوذة جاي رو كأكثر مدرب استمر في تدريب فريق واحد، حيث ظل يقود أوكسير الفرنسي لمدة 44 عاما.

ويتصادف أنه من بين قائمة أكثر المدربين المعمرين في أوروبا خلال السنوات الأخيرة يبرز آخر مدربين لريال مدريد، حيث درب الإيطالي كارلو أنشيلوتي فريق ميلان (2001-2009) ودرب بينيتيز ليفربول الإنجليزي (2004-2010).