أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بدء تشغيل رحلتى طيران أسبوعيًا بين "القاهرة" و"مرسى مطروح"

Google+ Print
بدء تشغيل رحلتى طيران أسبوعيًا بين "القاهرة" و"مرسى مطروح" بدء تشغيل رحلتى طيران أسبوعيًا بين "القاهرة" و"مرسى مطروح"
تبدأ شركة للطيران، اليوم الخميس، تسيير أولى رحلات الطيران من مطار القاهرة إلى مطار مرسى مطروح، وتستمر الرحلات بواقع رحلتين أسبوعياً تزامنا مع بداية موسم الصيف السياحى.

قال بيان صادر عن مكتب إعلام محافظة مطروح، إنه من المقرر تسيير رحلتى طيران يومى الأحد والخميس من كل أسبوع، بين مطارى القاهرة ومرسى مطروح، حيث تقلع الطائرة من القاهرة الساعة 9,10 صباحا وتصل مرسى مطروح الساعة 10,25 صباحا، وتقلع من مرسى مطروح الساعة 10,55 صباحا لتصل القاهرة 12,10 ظهراً.

من جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أن أجهزة المحافظة استعدت لاستقبال موسم الصيف السياحى، كما تم رفع كفاءة الميادين والشواطئ والأعمال الجمالية ورفع كفاءة الطرق الداخلية والرئيسية بمدينة مرسى مطروح بالكامل، لتليق بمكانه محافظة مطروح السياحية.


>- مطار مطروح يستقبل أول طائرة شارتر من إيطاليا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر