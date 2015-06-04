بدء تشغيل رحلتى طيران أسبوعيًا بين "القاهرة" و"مرسى مطروح"

تبدأ شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، تسيير أولى رحلات الطيران من مطار القاهرة إلى مطار مرسى مطروح، وتستمر الرحلات بواقع رحلتين أسبوعياً تزامنا مع بداية موسم الصيف السياحى.

قال بيان صادر عن مكتب إعلام محافظة مطروح، إنه من المقرر تسيير رحلتى طيران يومى الأحد والخميس من كل أسبوع، بين مطارى القاهرة ومرسى مطروح، حيث تقلع الطائرة من القاهرة الساعة 9,10 صباحا وتصل مرسى مطروح الساعة 10,25 صباحا، وتقلع من مرسى مطروح الساعة 10,55 صباحا لتصل القاهرة 12,10 ظهراً.

من جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أن أجهزة المحافظة استعدت لاستقبال موسم الصيف السياحى، كما تم رفع كفاءة الميادين والشواطئ والأعمال الجمالية ورفع كفاءة الطرق الداخلية والرئيسية بمدينة مرسى مطروح بالكامل، لتليق بمكانه محافظة مطروح السياحية.

- مطار مطروح يستقبل أول طائرة شارتر من إيطاليا

>