أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مباحثات عسكرية بين موريتانيا وقادة جيوش النيجر وجامبيا

Google+ Print
مباحثات عسكرية بين موريتانيا وقادة جيوش النيجر وجامبيا مباحثات عسكرية بين موريتانيا وقادة جيوش النيجر وجامبيا
أجرى القائد العام لأركان الجيش الموريتانى الفريق الأول محمد الغزوانى، أمس الأربعاء، مباحثات مع وفود عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية وجامبيا و النيجر، التى تقوم بزيارة عمل لموريتانيا تدوم عدة أيام.

وأفاد مصدر رسمى موريتانى بأن زيارة الوفود تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون القائم بين موريتانيا وهذه الدول فى المجال العسكرى.

وأضاف أن الفريق القائد العام لأركان الجيش الموريتانى التقى الوفد العسكرى الغامبى برئاسة قائد الأركان العامة للقوات المسلحة فى هذا البلد.

كما استقبل الغزوانى الوفد العسكرى النيجرى برئاسة الفريق نائب قائد الأركان العامة للجيوش، وقد عقد الوفد عدة اجتماعات عمل تناولت تطوير التعاون العسكرى والأمنى وتبادل التجارب بين الجانبين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365