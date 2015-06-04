مباحثات عسكرية بين موريتانيا وقادة جيوش النيجر وجامبيا

أجرى القائد العام لأركان الجيش الموريتانى الفريق الأول محمد الغزوانى، أمس الأربعاء، مباحثات مع وفود عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية وجامبيا و النيجر، التى تقوم بزيارة عمل لموريتانيا تدوم عدة أيام.

وأفاد مصدر رسمى موريتانى بأن زيارة الوفود تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون القائم بين موريتانيا وهذه الدول فى المجال العسكرى.

وأضاف أن الفريق القائد العام لأركان الجيش الموريتانى التقى الوفد العسكرى الغامبى برئاسة قائد الأركان العامة للقوات المسلحة فى هذا البلد.

كما استقبل الغزوانى الوفد العسكرى النيجرى برئاسة الفريق نائب قائد الأركان العامة للجيوش، وقد عقد الوفد عدة اجتماعات عمل تناولت تطوير التعاون العسكرى والأمنى وتبادل التجارب بين الجانبين.