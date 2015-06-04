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الداخلية التونسية: الكشف عن خلية إرهابية والقبض على 8 من عناصرها

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الداخلية التونسية: الكشف عن خلية إرهابية والقبض على 8 من عناصرها الداخلية التونسية: الكشف عن خلية إرهابية والقبض على 8 من عناصرها
تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث فى جرائم الإرهاب بالداخلية التونسية من الكشف عن خلية إرهابية بجهة المهدية والقبض على 8 من عناصرها.

وذكرت وزارة الداخلية، فى بيان أصدرته مساء الأربعاء، أن التحريات والأبحاث أثبتت تخطيط هذه العناصر لاستهداف رجال أمن بجهة المهدية.

وأضافت أن عددًا من هذه العناصر الإرهابية سبق له خلال عام 2013، أن خطط ونفذ عملية حرق مخزن تابع لإحدى المناطق التجارية بالمهدية، وقاموا بسرقة عدد من المنازل، فضلا عن تورطهم فى تمويل عمليات سفر لنظرائهم للالتحاق بالجماعات المسلحة الناشطة ببؤر الصراع.
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