الجبورى لبابا الفاتيكان: تواجد المسيحيين سيضيف عنصر قوة لوحدة العراق

اعتبر رئيس مجلس النواب العراقى الدكتور سليم الجبورى، أن استمرار تواجد المسيحيين فى العراق سيضيف عنصر قوة ودعم لوحدة العراق وتلاحم شعبه، وهو ما يجب أن يعمل الجميع من أجله.

وذكر المكتب الإعلامى لمكتب رئيس مجلس النواب أن الجبورى التقى بالمقر البابوى فى الفاتيكان البابا فرانسيس، حيث تم استعراض الواقع الإنسانى الذى يمر به العراق والظروف والتحديات التى تواجهه، وضرورة وقوف المجتمع الدولى معه من أجل تجاوز الأزمة التى يمر بها.

وأشار إلى أن الجبورى اختتم زيارته للفاتيكان مساء الأربعاء متجها إلى بروكسل فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام فى إطار جولة تشمل أيضا الولايات المتحدة الأمريكية.