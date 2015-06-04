العبادى يتابع تقدم القوات العراقية ضد داعش بالأنبار وبيجى

تابع القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى د. حيدر العبادى مقر قيادة العمليات المشتركة فى بغداد مساء أمس الأربعاء التقدم الذى تحرزه القوات المسلحة العراقية مدعومة بالحشد الشعبى فى محاور العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابى.

وأكد المستشار الإعلامى لوزارة الدفاع العراقية تقدم القطاعات العسكرية فى قضاء "بيجى" بمحافظة صلاح الدين من ثلاثة محاور وصولا لقائم مقامية القضاء، مشيرا إلى هروب جماعى لمسلحى داعش تاركين جثث قتلاهم وعتادهم على أرض المعركة.

وأضاف ان القوات التابعة لقيادة عمليات بغداد تقدمت فى اطار عملية"فجر الكرمة" بالأنبار إلى مناطق قريبه من الجسر اليابانى فى ناحية الكرمه.