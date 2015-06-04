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مستشفى المجاردة يعاقب ممرضات «مقطع الفيديو الراقص» بالحسم من مرتباتهن

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    أصدرت إدارة مستشفى المجاردة بعسير قرارا بمعاقبة عدد من الممرضات الاسيويات نظير ما بدر منهن من رقص في احد أقسام المستشفى، وتم تداول المشهد في مقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، العقوبة تضمنت الحسم من مرتباتهن من ثلاثة الى خمسة ايام.

المتحدث الإعلامي لصحة منطقة عسير سعيد عبدالله النقير أكد تشكيل لجنة بإشراف مدير مستشفى المجاردة يحيى علي آل جنادي للتحقيق في المقطع المتداول وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق، تم إيقاع عقوبات الحسم على كل من ظهرن في المقطع لتجاوزهن تعليمات وضوابط وأخلاقيات المهنة الصحية. وأشار النقير إلى أن صحة عسير لا تقر مثل هذه التصرفات الفردية داخل مرافقها الصحية ولن تتهاون مع كل مقصر ومتهاون، لافتا أن العقوبات ستطال من يحاول العبث في المرافق الصحية ويتجاوز الأنظمة والتعليمات.

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