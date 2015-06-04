ترقية الحميدان للثانية عشرة

تمت ترقية الأستاذ إبراهيم بن صالح عبدالله الحميدان للمرتبة الثانية عشرة في إدارة البرامج والاتفاقيات الدولية في مصلحة الجمارك العامة، الحميدان قدم شكره لمدير الجمارك على هذة الترقية تهانينا.