ترقية الحميدان للثانية عشرة

إبراهيم الحميدان
تمت ترقية الأستاذ إبراهيم بن صالح عبدالله الحميدان للمرتبة الثانية عشرة في إدارة البرامج والاتفاقيات الدولية في مصلحة الجمارك العامة، الحميدان قدم شكره لمدير الجمارك على هذة الترقية تهانينا.
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