بالصور..كسر مفاجئ فى خط صرف صحى بأسوان وتعطل الحركة المرورية

انفجرت مساء أمس الأربعاء، ماسورة لخط الصرف الصحى بجوار كلية الدراسات الإسلامية بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان، مما أدى إلى غرق الشارع الرئيسى بمياه الصرف الصحى.

وبإخطار المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، تبين وجود كسر فى خط رئيسى للصرف الصحى بمطلع كلية الدراسات الإسلامية، وتم إصلاح العطل بعد مرور حوالى 3 ساعات من الكسر المفاجئ، والدفع بسيارة شفط لسحب المياه التى غمرت الشارع من الجانبين، وأدت إلى شلل الحركة المرورية أمام السيارات.



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جانب من انفجار خط الصرف الصحى بأسوان



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تعطيل الحركة المرورية بسبب كسر مفاجئ



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سيارة شفط تسحب مياه الصرف من الشارع



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جانب من غرق الشارع بمياه الصرف



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شلل الحركة المرورية بسبب انفجار خط صرف صحى