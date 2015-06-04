الجوازات: تأخر رجوع مغادري «خروج وعودة» يمنعهم من دخول المملكة ثلاث سنوات

أفاد العقيد محمد السعد مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام في المديرية العامة للجوازات أن الأنظمة لا تسمح مطلقاً بمنح تأشيرة دخول للمملكة من أي نوع لمن سبق أن قدم بتأشيرة عمل وغادر بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد خلال مدة سريانها، ولا يحق له العودة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء "الخروج والعودة" التي غادر بها.

وأضاف أن هذا التوضيح يأتي جواباً للعديد من التساؤلات عن مدى نظامية استقدام العاملين الذين غادروا بتأشيرات خروج وعودة ولم يعودوا خلال سريان صلاحيتها إلى أرباب العمل السابقين.