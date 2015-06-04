وزيرة السكان: خطة خماسية لزيادة نسبة الالتحاق بالتعليم من 93.4% لـ100%

كشفت الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان، أن محور التعليم ضمن الخطة التنفيذية 2015-2020 يتضمن دمج القضايا السكانية فى العملية التعليمية فى نوعياته المختلفة وزيادة نسبة الالتحاق بالتعليم من 93.4% إلى 100%.

وأضافت الوزيرة لـ"اليوم السابع" أن الخطة الخمسية تتضمن أيضا خفض نسبة المتسربين من التعليم إلى صفر%، وتوفير خدمة تعليمية لهم كفرصة ثانية تتسم بالجودة.

وذكرت وزيرة السكان، أن الخطة التنفيذية تتضمن كذلك فيما يتعلق بمحور التعليم خفض نسبة الأمية من 21.7 إلى 7%، والارتقاء بالتعليم الفنى وربطة باحتياجات المجتمع وسوق العمل، وكذلك بناء قدرات رجال الدينين الإسلامى والمسيحى بما يمكنهم من تطوير الخطاب الدينى والنهوض بالقضايا السكانية.

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