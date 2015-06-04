أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزيرة السكان: خطة خماسية لزيادة نسبة الالتحاق بالتعليم من 93.4% لـ100%

Google+ Print
وزيرة السكان: خطة خماسية لزيادة نسبة الالتحاق بالتعليم من 93.4% لـ100% وزيرة السكان: خطة خماسية لزيادة نسبة الالتحاق بالتعليم من 93.4% لـ100%
كشفت الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان، أن محور التعليم ضمن الخطة التنفيذية 2015-2020 يتضمن دمج القضايا السكانية فى العملية التعليمية فى نوعياته المختلفة وزيادة نسبة الالتحاق بالتعليم من 93.4% إلى 100%.

وأضافت الوزيرة لـ"اليوم السابع" أن الخطة الخمسية تتضمن أيضا خفض نسبة المتسربين من التعليم إلى صفر%، وتوفير خدمة تعليمية لهم كفرصة ثانية تتسم بالجودة.

وذكرت وزيرة السكان، أن الخطة التنفيذية تتضمن كذلك فيما يتعلق بمحور التعليم خفض نسبة الأمية من 21.7 إلى 7%، والارتقاء بالتعليم الفنى وربطة باحتياجات المجتمع وسوق العمل، وكذلك بناء قدرات رجال الدينين الإسلامى والمسيحى بما يمكنهم من تطوير الخطاب الدينى والنهوض بالقضايا السكانية.


>- وزيرة السكان: رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة لـ64% خلال 5 سنوات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365