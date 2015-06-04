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مصدر: السكة الحديد تعد مقترحا لزيادة أسعار القطارات المكيفة 30% سنويا

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مصدر: السكة الحديد تعد مقترحا لزيادة أسعار القطارات المكيفة 30% سنويا مصدر: السكة الحديد تعد مقترحا لزيادة أسعار القطارات المكيفة 30% سنويا
كشف مصدر مسئول بالسكة الحديد عن إعداد الهيئة مقترحا لزيادة تذاكر القطارات المكيفة سنويا بنسبة 30%، وذلك لحين الوصول إلى قيمة التكلفة الفعلية للتذكرة شاملة قيمة الإهلاك الناتج عن التشغيل، مع تطبيق 20% زيادة بالسنة الأولى.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن السكة الحديد أعدت دراسة متكاملة عن زيادة أسعار القطارات المكيفة بناء على طلب المهندس هانى ضاحى وزير النقل بما يحقق تعادل بين القيمة الفعلية والسعر المباع به للجمهور، لافتا إلى أن الهيئة رفعت دراستها للوزير لاعتمادها وتحديد موعد تطبيقها.


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