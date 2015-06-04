مرتضى منصور: أتمنى ضم "ثلاثى" الأهلى.. ومستعد لمصالحة "طاهر"

أعرب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن أمنيته فى ضم ثلاثى الأهلى محمود حسن تريزيجيه، ورمضان صبحى، وعمرو جمال، لصفوف الفريق الأبيض.

وأكد رئيس القلعة البيضاء، أنه نجح فى إتمام 17 صفقة، بشكل نهائى بعد أن توصل لاتفاق مع اللاعبين وأنديتهم، قائلاً: "خلاص حصدت وش القفص.. وهاخد اللى عايزه وأعير الباقى لأصحابى وحبايبى".

وأضاف مرتضى الذى حل ضيفاً على الإعلامى أحمد شوبير، فى برنامجه "مع شوبير"، أنه على أتم الاستعداد لمبادرة الصلح مع رئيس القلعة الحمراء المهندس محمود طاهر، مشترطاً أن يكون الصلح فى مكتب وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز.

وتابع رئيس الزمالك، ولجنة الأندية حديثه مؤكداً أنه سيترك منصب رئاسة الأندية، فى حال ترشح رئيس الأهلى على المقعد، موضحاً أن تلك المهمة ثقيلة ومن يريد أن يتحملها فعليه أن يأتى.

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