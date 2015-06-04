المصريين الأحرار: نلتقى مسئولى الحزب الحاكم بألمانيا لشرح الأوضاع بمصر

قال شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن الحزب ينسق الآن لعقد لقاءات مع عدد من الوزراء السابقين والمسئولين بالحزب المسيحى الديمقراطى الألمانى الحاكم، موضحاً: "سنشرح لهم حقيقة ما يحدث فى مصر ، من خلال وثائق شاملة صور وفيديوهات للوقوف على الأمور بشكل صحيح".

وأضاف "وجيه" لـ"اليوم السابع" من برلين، أن وفد الحزب شارك فى وقفة دعم الرئيس عبد الفتاح والسيسى والترحاب به، وذلك أمام مبنى المستشارة الألمانية، متابعاً: "أعتقد أن دورنا كان مهماً لتوضيح الأمور بشكل سليم، غير أن الحزب يهدف لتحقيق أهدافه السياسية من وراء الزيارة".

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