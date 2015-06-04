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انطلاق البطولة الدولية للإسكواش..والمسيرى:أنهينا الاستعداد فى زمن قياسى

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تنطلق، اليوم الخميس، البطولة الدولية للإسكواش بالإسكندرية "سيدات"، التى تقام فى الفترة من 4 إلى 10 يونيو، تحت رعاية هانى المسيرى محافظ الإسكندرية.

وأكد "المسيرى" أن اللجنة المنظمة قد انتهت من جميع الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالبطولة فى وقت قياسى بعد أن كان مقرر إقامة تلك البطولة العام المقبل لكنه أصر على أن يتم الانتهاء من جميع الإجراءات خلال شهر واحد فقط بعد تذليل جميع العقبات أمام اللجنة المنظمة، وإخراجها فى أفضل صورة، خاصة أنها تضم أفضل لاعبات العالم.

وشدد على أن إقامة مثل هذه المحافل الدولية على أرض مصرية أفضل رد على المشككين فى قدرة على تنظيم بطولات عالمية، واعتبرها فرصة جيدة لدعم وتشجيع السياحة.

الاستعدادات بساحة البلازا بمكتبة الإسكندرية -اليوم السابع -6 -2015
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الاستعدادات بساحة البلازا بمكتبة الإسكندرية

بناء المدرجات الخاصة بالمعلب -اليوم السابع -6 -2015
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بناء المدرجات الخاصة بالمعلب

بناء الملعب الزجاجى بساحة مكتبة الإسكندرية -اليوم السابع -6 -2015
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بناء الملعب الزجاجى بساحة مكتبة الإسكندرية

انطلاق البطولة اليوم الخميس -اليوم السابع -6 -2015
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انطلاق البطولة اليوم الخميس


>- فى أكبر تجمع لأطباء القلب.. انعقاد مؤتمر "كارديو ألكس" بالإسكندرية
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مصر 365

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