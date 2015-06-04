أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

التشخيص المبكر لمرض السكر يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

Google+ Print
التشخيص المبكر لمرض السكر يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب التشخيص المبكر لمرض السكر يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن فحص وتشخيص وعلاج مرض السكرى من النوع 2 مبكراً قد يقلل من ارتفاع خطر التعرض لمشاكل القلب والأوعية الدموية لاحقاً.

وذكر الباحثون عبر الدراسة المنشورة مؤخراً على الإنترنت فى عدد يونيو من مجلة رعاية مرضى السكرى، أن توقيت التشخيص وبدء العلاج مبكراً يبدو أكثر أهمية من أسلوب وكمية العلاج المستخدمة لمرضى السكرى.

وقال المؤلف الرئيسى الدكتور ويليام هيرمان من جامعة ميشيغان فى آن أربور الأمريكية، إن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى غالباً ما يتم تشخيصهم فى وقت متأخر عند زيادة الأعراض، وهذا أمر ضار جداً على صحة القلب والأوعية الدموية.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى شملت على أكثر من 1000 مريض، أنه إذا تأخر الفحص لمدة ثلاث سنوات، فإن هؤلاء الأشخاص قد يواجهون مشكلة قلبية فى غضون خمس سنوات بنسبة 11%، مقارنة بنحو 8٪ عند الفحص المبكر.

وإذا تأخر الفحص بعد ست سنوات من الإصابة، تشير التقديرات إلى أن حوالى 13٪ من المشاركين أن يواجهون مشاكل فى القلب على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”، وذلك فى الثالث من شهر يونيو الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365