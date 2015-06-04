التشخيص المبكر لمرض السكر يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن فحص وتشخيص وعلاج مرض السكرى من النوع 2 مبكراً قد يقلل من ارتفاع خطر التعرض لمشاكل القلب والأوعية الدموية لاحقاً.

وذكر الباحثون عبر الدراسة المنشورة مؤخراً على الإنترنت فى عدد يونيو من مجلة رعاية مرضى السكرى، أن توقيت التشخيص وبدء العلاج مبكراً يبدو أكثر أهمية من أسلوب وكمية العلاج المستخدمة لمرضى السكرى.

وقال المؤلف الرئيسى الدكتور ويليام هيرمان من جامعة ميشيغان فى آن أربور الأمريكية، إن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى غالباً ما يتم تشخيصهم فى وقت متأخر عند زيادة الأعراض، وهذا أمر ضار جداً على صحة القلب والأوعية الدموية.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى شملت على أكثر من 1000 مريض، أنه إذا تأخر الفحص لمدة ثلاث سنوات، فإن هؤلاء الأشخاص قد يواجهون مشكلة قلبية فى غضون خمس سنوات بنسبة 11%، مقارنة بنحو 8٪ عند الفحص المبكر.

وإذا تأخر الفحص بعد ست سنوات من الإصابة، تشير التقديرات إلى أن حوالى 13٪ من المشاركين أن يواجهون مشاكل فى القلب على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”، وذلك فى الثالث من شهر يونيو الجارى.