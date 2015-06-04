أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

إصدار 5.5 ملايين تأشيرة عمرة.. والواصلون 4.9 ملايين معتمر

Google+ Print

    أكد وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون العمرة عبدالله بن محمد مرغلاني ل"الرياض"، وصول عدد تأشيرات العمرة التي منحت للمعتمرين عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين5,5 ملايين تأشيرة، وذلك حتى 15 من شهر شعبان الجاري، في حين تجاوز عدد من وصلوا لأداء المناسك حتى الآن 4,9 مليون معتمر، وذلك بنقص في معدلات التآشيرات الممنوحة في نفس التوقيت من الموسم الماضي بحوالي 200 الف تأشيرة، وهو ما يدعو للتوقع بأن يكون العدد الكلي للمعتمرين خلال هذا الموسم 1436ه، مقارباً لعددهم في موسم العمرة الماضي 1435ه.

خمسة برامج سياحية أمام المعتمر والابتعاد عن الشبهات الشرعية

وقال عبدالله مرغلاني، إن البرامج المستحدثة والتي تنفذها الوزارة لخدمة المعتمرين والرقي بالخدمة المقدمة سواء ما تم اعتماده، أو ما هو منها طور التجربة بدأت تؤتي أكلها فيما يتعلق بتلافي الكثير من السلبيات، مشيراً إلى نجاح متميز لبرنامج الوزارة الإلكتروني المقدم بالتعاون مع وكلاء العمرة المحليين والخارجيين، والذي يتيح للمعتمر جميع الخدمات المطلوبة منذ نيته آداء شعيرة العمرة وحتى حضوره للديار المقدسة ومن ثم مغادرته، إضافة إلى برنامج التفويج الإلكتروني والذي بفضله تم الحد بشكل كبير من مشاكل التكدس في منافذ المغادرة وذلك بفضل ضمان التأكد المسبق من وجود رحلة لمغادرة المعتمر قبل توجهه من موقع إقامته إلى منفذ المغادرة، إضافة إلى البرنامج الخاص باللوحات الإلكترونية الإرشادية في صالات العمرة والذي بدأته الوزراة مطلع الأسبوع الجاري، ولازال في طور التجربة، وهو برنامج يهتم بتوعية المعتمر حول كافة تفاصيل رحلته لأداء العمرة منذ وصوله للمملكة وحتى المغادرة.

وتطرق وكيل العمرة إلى خمسة برامج سياحية متميزة تتيح للمعتمر الراغب في الاشتراك بها عبر شرائه حزمة خدمات خاصة لتمتع بالسياحة في محافظة جدة بعد وصوله لها، وهي برامج تمت بالتنسيق مع محافظة جدة وروعي فيها ضمان الابتعاد عن أي شبهات شرعية أو عقدية، قد تنتج عنها أو حتى أي تداخل بينها وبين أعمال شعيرة العمرة، مشيراً إلى أن الوزارة سبق لها التنبيه في عديد من المرات على مقدمي الخدمة بتنبيه المعتمرين حول عدد من المخالفات العقدية والشرعية التي قد يقع فيها البعض، ومنها زيارة مسجد فاطمة على كورنيش مدينة جدة والذي كان البعض من المعتمرين يعتقد بأنه مسجد يعود للسيدة فاطمة الزهراء، في حين أنه مسجد حديث البناء لا يتجاوز عمره العقدين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية