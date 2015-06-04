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شرطة المدينة تنظم ندوة حول الأمن وحقوق الإنسان

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شرطة المدينة تنظم ندوة حول الأمن وحقوق الإنسان شرطة المدينة تنظم ندوة حول الأمن وحقوق الإنسان

    نظمت إدارة الشؤون القانونية بمنطقة المدينة المنورة ندوة تحت عنوان (الأمن وحقوق الإنسان)، وذلك في صالة الأمير محمد بن نايف الثقافية وبحضور رجالات الأمن من كافة القطاعات الأمنية بالمنطقة.

وبين الرائد عبدالله السناني بأن الندوة تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ مفاهيمها في الوسط الأمني والأجهزة الأمنية وارتكازاً على ماجاء به الدين الإسلامي الحنيف وشريعته الغراء والأنظمة واللوائح الشرعية بالمملكة والتي أكدت في جملتها على احترام تلك الحقوق وصيانتها من أي انتهاك.

وأضاف الرائد السناني بأن الندوة تسعى إلى رفع مستوى الحس الأمني والثقافة الإجرائية القانونية وتعزيز الثقة بالنفس، ونظراً لطبيعة العمل الأمني وتحسين جودة مخرجاته وتنمية روح التعاون البناء بين رجال الأمن والجمهور والمشاركة المجتمعية على نحو يحقق الأهداف لتحقيق الأمن بشكل شمولي يتوازى فيه حفظ الحقوق وأداء الواجبات وأن هذه الندوة تستهدف جميع ضباط وأفراد الأمن العام عموماً، وقد تمت بناء على موافقة معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج، وبإشراف مباشر من مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني، ومتابعة مستمرة من مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية العميد سعود بن صالح الطريفي.

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