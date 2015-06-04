الآباء يتنافسون في الاحتفاء بفرح تخرج بناتهم من الجامعة

الطائف - هلال الحارثي

في ظاهرة جديدة، ونمط جديد ومختلف للاحتفال بخريجات الجامعة، بعد انتهاء الدراسة، والحصول على الشهادة، يختار الآباء طريقة جديدة للاحتفاء بتخرج بناتهم، الطريقة مختلفة عن الاحتفالات التقليدية السائدة، وذلك بتجهيز سياراتهم في محلات تجهيز العرائس، حيث يتم تزيين السيارة بألوان الزينة المتبعة في الزواجات والأفراح، لتقف السيارة أمام بوابة الجامعة في انتظار خروج بناتهم من حفل التخرج، وهذا ما شهدته جامعة الطائف لهذا العام؛ لتنقل هذه المركبة الخريجة من أمام بوابة الجامعة، وسط مراسم احتفال يحضرها عدد من الأهل والأقارب، إلى منزل الأسرة، أو مقر إقامة مراسم الاحتفال، وهو أمر أثار شيئًا من التنافس بين الآباء وسط ضغط وتشجيع من بناتهم في تجهيز مركباتهم، والاحتفاء بتخرجهن، أمام زميلاتهن. يذكر أن جامعة الطائف قد احتفت مؤخرًا في مقر الطالبات بالحوية، وبرعاية الأميرة د. الجوهرة بنت فهد بن محمد، بتخريج الدفعة الحادية عشرة من طالبات الجامعة للعام الجامعي الحالي، والبالغ عددهن 4111 خريجة، من حملة الماجستير والدبلوم والبكالوريوس في جميع التخصصات، وكان من بينهن خريجات أول دفعة من طالبات كلية الطب والصيدلة والماجستير التنفيذي.