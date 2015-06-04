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المركز الإسلامي بمدريد مستعد لاستضافة مؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن.. الجمعة

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المركز الإسلامي بمدريد مستعد لاستضافة مؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن.. الجمعة المركز الإسلامي بمدريد مستعد لاستضافة مؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن.. الجمعة

    أعلن مدير المركز الثقافي الإسلامي بمدريد الدكتور سعود بن عبدالله الغديان اكتمال استعدادات المركز لاستضافة أعمال المؤتمر ال11 للإعجاز العلمي في القرآن يوم غدٍ الجمعة، في أكبر تظاهرة علمية بحثية إسلامية على مستوى العالم. منوهاً بمشاركة أكثر من 2000 من الباحثين والمفكرين والباحثات والعلماء من مختلف أقطار العالم.

وقال إن المركز ترجم 65 كتاباً في ذات العلاقة بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية باللغة الأسبانية، وستلقى في المؤتمر. وأشار إلى التعاون بين رابطة العالم الإسلامي وجامعتي قرطبة ولا كورونيا في إقامة هذا المؤتمر. وقال إن الأنظار تتجه من خلال هذا المؤتمر لإنشاء كرسي بحثي للإعجاز العلمي في إحدى الجامعات الأسبانية.

وكشف أن المركز الثقافي الإسلامي الذي يزوره في كل عام اكثر من 5000 زائر من مختلف انحاء أسبانيا والعالم من منسوبي الجامعات والمدارس ومختلف المؤسسات والجهات التعليمية. وقال: قمنا من خلال المركز وقبل انطلاق اعمال هذا المؤتمر بطباعة كتب الهيئة العالمية وتوزيعها لتكون جنباً الى جنب مع الكتب المتنوعة في المعرض المصاحب للمؤتمر، وبعد المؤتمر سيجوب المعرض الجامعات الأسبانية لتعزيز التواصل العلمي العالمي وإثبات أن الإسلام دين علم ومعرفة وسلام يبحث عن الحق ويدعو إلى الإبداع والتقدم والأخذ بأسباب الرقي المادي وصناعة الحضارة، د. الغديان أبرز دور المملكة في ترسيخ مفهوم البحث العلمي بكافة صوره وأشكاله، معتبراً المركز الثقافي الإسلامي بمدريد جزءاً من منظومة هذه الرعاية وهو جسر سعودي للتواصل بين الجاليات المسلمة والمجتمع الأسباني وأكبر المؤسسات الثقافية الإسلامية في أوروبا والذي تم افتتاحه في عام 1413ه/ 1992م على مساحة 13 ألف متر مربع، وأنشئ على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز -رحمه الله- وافتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عندما كان أميراً لمنطقة الرياض بحضور ملك أسبانيا خوان كارلوس.

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