مرتضى: الأهلاوية يحبوني جدا

"المتعصبون من جماهير الأهلي يكرهوني لكن الباقين يحبوني جدا". هكذا يتحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن علاقته بمن يعشقون القلعة الحمراء.

وقال مرتضى عبر برنامج مع شوبير إنه حزين من موقف محمود طاهر رئيس نادي الزمالك الذي لم يلب أكثر من دعوة قدمها له مرارا.

وتابع "عموما لو دعاني محمود طاهر لزيارة الأهلي سألبي فورا".

الخطيب

ماذا لو دخل محمود الخطيب انتخابات مجلس إدارة الأهلي المقبلة أمام محمود طاهر؟

يجيب مرتضى "سأوصت للخطيب بدون تفكير".

وأردف "مصر لم تأت بلاعب مثل محمود الخطيب. لا تتحدث معي عن أبو تريكة وغيره، الخطيب وفقط".