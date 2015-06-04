حقنة جديدة لعلاج التهاب الركبة تحفز عمل الخلايا الجذعية بالمفصل

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة آيوا الأمريكية، بشأن التوصل إلى علاج جديد لالتهابات مفصل الركبة.

وأشار الباحثون أن العلاج الجديد هو عبارة عن حقنة تحتوى على مادة جيلاتينية أو جل، ويتم حقنها داخل الركبة لتقوم بإصلاح غضاريف الركبة المتآكلة، وهى تحتوى على مجموعة من عوامل النمو ومادة "SDF1" التى توجد بشكل طبيعى فى الدم، حيث ترسل إشارات إلى الخلايا الجذعية بالغضاريف كى تنتقل إلى المكان التالف بالركبة وتساهم فى إعادة بنائه.

ولفت القائمون على الدراسة أن الغضاريف لا يصل الدم إليها، ولذلك فهى لا تستطيع أن تعالج نفسها، وهو ما جعلهم يستلهمون فكرة العلاج الجديد، باستخدام هذه المواد النشطة والتى تعمل على إعادة بناء غضاريف الركبة، وهو ما يعد أمرا مبشرا للغاية لمرضى التهابات المفاصل.

ويخضع حاليا حوالى مئة مريض للتجارب الإكلينيكية الخاصة بالعلاج الجديد، ومن المنتظر أن تظهر النتائج الفعلية خلال 6 شهور، والتى على أساسها سيتحدد مدى نجاح هذه الحقنة من عدمه.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثانى من شهر يونيو الجارى.