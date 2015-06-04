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كثرة الهجوم والرفض لتصرفات طفلك تجعله عنيدا وغير واثق بنفسه

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كثرة الهجوم والرفض لتصرفات طفلك تجعله عنيدا وغير واثق بنفسه كثرة الهجوم والرفض لتصرفات طفلك تجعله عنيدا وغير واثق بنفسه
كثيراً ما نجد الأمهات تنتقد سلوك طفلها بشكل دائم أو تهينه وترفض تصرفاته، دون أن يعى الطفل ما سبب الرفض والانتقاد.

وحول هذا تشير سهام حسن الأخصائية النفسية، أن كثرة النقد والهجوم والرفض يزيد سلوك العناد والتمرد والعدوانية عند الطفل يوماً بعد يوم.

وتتابع الأخصائية النفسية، أنه يجب على الأمهات تبرير رفض المواقف التى ترفضها من أبنائها، وذلك لتجنب حدوثها مرة أخرى، وأيضا هذا يساعد الأطفال على توسيع خيالهم وتكسبهم القدرة على حل المشكلات وتحليل الموقف عندما يتقدم فى العمر.

وتضيف الأخصائية النفسية، أنه يجب إعطاء طفلك الاحترام والتقدير والأسباب التى تساعده على الاقتناع، وهنا أنت تساعدين طفلك فى تعلم الصبر والالتزام واحترام الآخرين وتحمل المسئولية.

وتوضح الأخصائية النفسية، أن كثرة اللوم والنقد يشعر الطفل بعدم الثقة فى النفس وضعف الشخصية، ويصبح سهل القيادة دون تفكير فى صحة أو خطأ الموقف، فقد تعلم منذ طفولته على أن من يقود تصرفاته شخص آخر وأنه لا يتخذ الموقف والقرار السليم.

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