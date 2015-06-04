تعرفى على فؤائد الرضاعة الطبيعية لكِ ولطفلك

يعرض "اليوم السابع" عددا من الفوائد للرضاعة الطبيعية للأم والطفل والمجتمع، حيث قالت الدكتور منال حنفى مساعد العام للأمومة والطفولة، بمديرية الشئون الصحية، بمحافظة القاهرة، وأخصائى النساء أن للرضاعة الطبيعية فوائد عدة لحماية الطفل والأم وتحقيق فوائد عدة للمجتمع.

أولا بالنسبة للأم

>1- تقليل النزيف بعد الولادة.

>2- توفير المجهود الناتج عن استخدام "البيبرونات".

>3- توفير المال المستخدم لشراء اللبن الصناعى.

>4- عامل من عوامل منع العمل فترة الرضاعة الطبيعية.

ثانيا بالنسبة للطفل

>1- زيادة المناعة.

>2- مدعم بفيتامين "أ" الهام لزيادة المناعة للجهاز الهضمى للطفل.

>3- التأثير الإيجابى النفسى الخاص بعلاقة الأم والطفل طوال فترة الرضاعة.

>4- المحافظة على اللثة الخاصة بالطفل.

ثالثا فوائد الرضاعة الطبيعية بالنسبة للمجتمع

>1- توفير نفقات الدولة لاستيراد اللبن الصناعى.

>2- حماية الأطفال من الإصابة بالأمراض التى تكلف الدولة نفقات مرتفعة.